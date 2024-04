Une entreprise jurassienne en quête de notoriété à Watches and Wonders

De gros chiffres

Lors de ce salon, Rudis Sylva va présenter ses nouveautés aux quelque 45'000 visiteurs attendus à Palexpo. Par ailleurs, la manifestation genevoise attire cette année plus de 1'500 journalistes qui médiatiseront l’événement à travers le monde. Pour obtenir son espace lors de cet événement, l’entreprise franc-montagnarde a dû mettre la main à la poche : environ 50'000 francs pour l’emplacement et environ 10'000 francs pour l’aménagement du stand. Le jeu en vaut toutefois la chandelle, selon Jacky Epitaux, qui reconnaît que cet investissement est le plus important de l’année pour la marque rudysilvaine. /mle