Des réflexes à adopter en cas de collision avec du gibier

Le retour des beaux jours rime avec une hausse de la migration du gibier. Les chevreuils, renards ou encore sangliers sont nombreux à traverser les routes de la région, notamment en début de matinée et à la tombée de la nuit. En cas de collision, les automobilistes ont l’obligation de prévenir la police pour que le garde-faune de permanence soit déployé sur place. « De par la Loi sur la circulation routière, on a le devoir d’informer la personne lésée. De facto, le gibier et la faune sauvage appartiennent à l’Etat qu’il faut informer. La police cantonale donnera l’annonce au garde-faune de permanence pour qu’il se rende sur place », explique le garde-faune cantonal.





Des soins pour certaines espèces protégées

Sur place, Didier Hulmann indique que la priorité est d’assurer la sécurité des lieux. Si l’animal est encore vivant, il sera généralement euthanasié afin d’abréger ses souffrances sauf s’il s’agit d’une espèce rare ou protégée comme un lynx, un hibou grand-duc ou encore une cigogne. « On va regarder s’il y a la possibilité de soigner l’animal avec le concours d’un vétérinaire et ensuite le placer en centre de soins pour la convalescence », souligne l’employé de l’Office cantonal de l’environnement. Dans la région, le centre de soins le plus proche est le Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds.