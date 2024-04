Le Jura compte sur son plan climat

La Suisse s'interroge au lendemain de sa condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour son "inaction climatique". Que faudra-t-il faire de plus, quels nouveaux objectifs fixer, quels moyens y consacrer ? Hasard du calendrier, la mise en œuvre du plan climat jurassien présenté l’automne dernier par le Gouvernement est actuellement discutée. Un outil qui contient plus d’une centaine de mesures et qui semble tomber à pic pour faire figure de bon élève en matière de bonne volonté climatique.





« On manque malheureusement de moyens »



« C’est un bon outil à faire fructifier, un bon climat, mais nous savons malheureusement que nous manquons de moyens à terme pour le réaliser. En tant que députée et membre de la Commission de gestion et des finances, je vois bien que c’est tout à fait kafkaïen vu que les moyens manquent pour assurer le fonctionnement de l’État. Forcément, ces impératifs climatiques passent souvent au second plan », commente la co-présidente des Verts jurassiens, Céline Robert Charrue Linder. L’élue delémontaine espère surtout que cette décision de la CEDH, appelée à faire jurisprudence en Europe, entraînera pour de bon une « prise de conscience de l’ensemble de la classe politique » jurassienne sur la question environnementale et climatique.