Un bénéfice à la clé pour la 118e édition du Marché-Concours

L’Alsace et ses traditions pour 2024

Quant à l’édition 2024, les préparatifs vont bon train. C’est l’Alsace qui sera hôte d’honneur. « Les Alsaciens sont assez friands de ces fêtes à caractère rural et je pense que, aussi par rapport à la proximité, ce sera une très belle édition », indique Vincent Wermeille. Le président du Marché-Concours rappelle que l’Alsace pourra mettre en valeur ses traditions folkloriques et culinaires au travers des stands à disposition et lors des cortèges et autres présentations.