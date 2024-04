Une Fête du peuple étoffée et rajeunie pour les 50 ans du plébiscite

La Fête du peuple voit grand pour célébrer le 50e anniversaire du plébiscite. Le programme de la manifestation qui se déroulera cette année du 21 au 23 juin en vieille ville de Delémont a été présenté jeudi. Le Mouvement autonomiste jurassien a décidé de privilégier le côté festif pour cette édition organisée en parallèle des célébrations liées au vote d’autodétermination. S’il s’exprimera lors de la partie officielle, le MAJ ne tiendra pas sa traditionnelle conférence de presse pour transmettre son message politique. « Nous allons le diffuser à un moment donné, mais la fête est essentiellement consacrée cette année aux questions festives », explique son secrétaire général, Pierre-André Comte. Le MAJ entend aussi inclure les plus jeunes dans la fête.





Des DJs sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Les festivités seront lancées le vendredi par un hommage à l’écrivain jurassien Alexandre Voisard à La Grange. Un concert sera ensuite proposé sous le chapiteau pour la fête de la musique. Plusieurs artistes monteront sur scène dont Silvert Dust, Sim’s ou encore Jurafro. Le lendemain, le MAJ rendra hommage à Maurice Wicht à Boncourt. Une conférence sur le droit d’autodétermination est prévue dans l’après-midi dans la salle du Parlement. La soirée se poursuivra avec le repas de gala et un grand spectacle laser, mais également des concerts de DJs (Awave, Haze Crew, Danoki, R3, Yosko et Idem) depuis le parvis de l’Hôtel de Ville. « Ils seront mis en hauteur comme à l’époque lorsque Roland Béguelin a parlé devant la population jurassienne », souligne Hakim Zitouna, alias DJ Hakim et membre du comité d’organisation.