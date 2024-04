40 ans de scène pour les patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs

Faire vivre la langue du patois, la partager encore pour ne pas l’oublier. Voilà le défi des patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs depuis 40 ans. Le théâtre et les chants permettent non seulement de préserver ce langage de manière orale, mais il va aussi de mettre en scène des éléments de la vie quotidienne de nos aînés.

Les patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs ont investi la scène de la salle polyvalente de Bure pour présenter de belles saynètes de Robert Messerli, évoquant le mariage des années 50 et de nos jours. La première se donne samedi 13 avril à 20 heures à Bure et les membres de la troupe gardent toujours la même passion depuis des décennies, comme le rappelle Michel Choffat, metteur en scène.