Crémines : Une amitié hors du commun entre deux félins

Toute une logistique se met actuellement en place pour faire venir la lionne et la panthère noire. Une cagnotte est créée pour couvrir les frais liés à l’aménagement de leur nouvelle maison. Toute une nouvelle structure doit être imaginée, confie la cheffe soigneuse, « On doit créer un enclos de lion, plus un enclos de panthère, dans le même endroit ». Une tâche particulièrement complexe, car un filet de protection de six tonnes doit être installé au-dessus de l’enclos.