Le Gouvernement jurassien au chevet des forêts

Le Gouvernement délie la bourse en faveur des forêts. Il octroie en ce sens un crédit de plus de deux millions de francs à l'Office de l'environnement. Ce montant est destiné à financer le domaine des soins aux jeunes forêts pour l’année en cours, soit pour les diversifier et les adapter aux conséquences du changement climatique. Un montant de 50'000 francs prévu dans le Plan Climat Jura est intégré dans le crédit et permet de soutenir la réalisation de ces travaux de grande importance. La Confédération finance également une part importante de ces subventions. /comm-rch