À moto, chercher le regard pour éviter la collision

Conseils pratiques

À travers son slogan « Le contact visuel, diablement efficace », la nouvelle campagne du BPA entend donc sensibiliser tous les usagers de la route et pas uniquement les motards. « De manière générale, il faut adopter une attitude préventive, s’attendre à voir surgir un motocycliste et redoubler d’attention lorsqu’on s’engage sur une route, par exemple depuis un accès riverain », rappelle encore Lucien Combaz. Pour les motocyclistes, avant de prendre la route, outre l’inspection de son véhicule, le BPA recommande également de commencer la saison par de petites sorties afin de reprendre ses marques et rappel qu’un équipement de protection reste indispensable en cas de collision ou de chute, même sur les courts trajets, notamment parce que les collisions graves surviennent souvent en localité.