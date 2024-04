Deux blessés dans un accident sur l’A16

Un accident a fait deux blessés ce samedi matin sur l’A16 entre Bassecourt et la galerie ouverte de Develier. Une voiture qui circulait en direction de Delémont a percuté par l’arrière un autre véhicule qui roulait correctement. Le véhicule fautif a ensuite tapé dans la glissière centrale avant de s’immobiliser sur la voie de gauche. L’autre voiture s’est arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence. Les deux personnes blessées ont été transportées en ambulance à l’Hôpital du Jura, à Delémont. Le Centre de renfort, d’incendie et de secours de Delémont est intervenu sur place avec quatre véhicules et dix hommes. L’autoroute a été fermée à la circulation durant environ une heure et demie. /comm-fco