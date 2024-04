Roland Béguelin et Marcel Boillat au cœur d’un documentaire

Pierre-Alain Meier livre son regard sur la Question jurassienne dans un film. Le réalisateur jurassien a créé un documentaire qui sortira en juin prochain dans la foulée des 50 ans du vote du 23 juin 1974. Pierre-Alain Meier a décidé de sortir de sa retraite pour mener ce projet. Le film s’articule autour de deux personnages : le secrétaire général du Rassemblement jurassien, Roland Béguelin, et Marcel Boillat, le cofondateur du Front de libération jurassien, qui a commis plusieurs attentats dans les années 60 avant de se réfugier en Espagne. Le documentaire s’intitule : « Sans Roland Béguelin et Marcel Boillat, pas de canton du Jura ! ». Pierre-Alain Meier interroge notamment le rapport à la violence dans les événements qui ont mené à la création du canton du Jura. Il revient également sur les divergences stratégiques survenues après la création du canton entre le Rassemblement jurassien incarné par Roland Béguelin, d’une part, et le Gouvernement jurassien ainsi que l’autre père fondateur du Jura, Roger Schaffter, d’autre part. Le film est composé d’archives filmées entrecoupées de textes explicatifs pour restituer le contexte. « Ça m’a replongé dans l’époque et j’ai pu mesurer le décalage entre mes souvenirs et aujourd’hui », indique Pierre-Alain Meier.