Un tracteur a pris feu ce samedi, en fin après-midi, à Fontenais. L’engin agricole a été totalement détruit par les flammes mais personne n’a été blessé. Les causes du sinistre survenu entre Fontenais et Courgenay ne sont pas encore déterminées mais il pourrait s’agir d’un problème technique, selon nos informations. Les pompiers du SIS Calabri et du Centre de renfort, d’incendie et de secours de Porrentruy sont intervenus sur place pour éteindre l’incendie. /fco