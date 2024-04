Echange et partage autour du jardinage

C’est le printemps et peut-être avez-vous envie de plonger les mains dans la terre. Si tel est le cas mais que vous ne disposez pas de votre propre jardin, vous pourrez bientôt aller cultiver vos légumes en plein centre de Moutier, juste derrière le Centre Social Protestant (CSP), grâce à un projet-pilote de jardin communautaire. Cette initiative, on la doit à InTerreAction. Pour poursuivre ses objectifs de protection de l’environnement, de biodiversité, de production locale, d’économie d’énergie et de partage des ressources, l’association à but non lucratif initie la création d’un jardin communautaire en Prévôté. Un projet, mené en collaboration avec le Service de la Jeunesse et des Actions communautaires (SEJAC), les paroisses, la commune de Moutier et la Croix-Rouge Suisse, qui répond à l’engagement signé par la commune prévôtoise en 2023, en faveur de la Charte de Milan, préconisant l’approvisionnement local. « L’objectif, c’est de permettre aux gens qui n’ont pas de jardin à disposition, de pouvoir quand même cultiver local, sortir de là avec leurs propres salades et leurs propres carottes, le tout dans une ambiance conviviale de partage et d’échange », explique Pierrette Ponsart, déléguée pour l’association InTerreAction et responsable du projet. L’initiative s’adresse à tout le monde, pas besoin d’avoir des connaissances de base en jardinage. « Il faut juste avoir envie de faire et envie de rencontrer du monde sur place, l’idée c’est de partager quelque chose, pas de faire dans son coin », insiste encore Pierrette Ponsart.