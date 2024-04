Une distinction pour le Löwenbourg

Le Löwenbourg figure parmi les 30 lieux insolites de Suisse. La liste a été établie récemment par Suisse Tourisme et l’Office fédéral de la culture. Le Löwenbourg est le seul site jurassien à avoir été distingué. Le complexe fortifié situé entre Ederswiler et Moulin-Neuf mais sur la commune de Pleigne a été construit par l’abbé de Lucelle au XVIe siècle. Il comprend une ferme, une chapelle, un prieuré et un musée. Les ruines de l’ancien château fort se situent à proximité. Le Löwenbourg est exploité par une fondation bâloise, la Christoph Merian Stiftung. Grâce à sa présence dans la liste des 30 lieux insolites de Suisse, il bénéficie dorénavant d’une promotion de la part de Suisse Tourisme sur Internet et les réseaux sociaux. De son côté, Jura Tourisme met aussi davantage en avant le site sur ses différents canaux. Le Löwenbourg n’a toutefois pas vocation à devenir un des hauts lieux touristiques de la région, à l’instar de St-Ursanne. Le responsable marketing de Jura Tourisme, Nicolas Luterbacher, précise toutefois qu’il s’agit d’une belle occasion de promouvoir également les autres prestataires situés à proximité et d’augmenter le nombre de visiteurs dans la région.