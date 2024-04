Des fermetures nocturnes pour l’A16

Les automobilistes ne pourront pas emprunter l’A16 cette semaine durant la nuit entre Delémont Est et Court. Le tronçon sera complètement fermé dans les deux sens entre 21h et 5h jusqu’à vendredi matin. Des travaux électromécaniques et de lavage des tunnels de Choindez à Graitery doivent être effectués. Les signalisations de fermeture et de déviation réglementaires seront mises en place. /comm-alr