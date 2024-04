La trisomie 21 vue autrement

La trisomie 21 perçue à travers le regard de ceux qui vivent avec… le réalisateur jurassien Steven Willemin a conçu un documentaire dans lequel on découvre les témoignages d’une dizaine de personnes porteuses de cette maladie. Son film sera projeté ce lundi soir à Cinémont, à Delémont, et mardi soir à Cinémajoie, à Porrentruy.

« La trisomie, on s’en fout »

Dans ce film, Steven Willemin a « voulu montrer les personnes plutôt que la condition », prenant ainsi le contre-pied de différentes contributions sur la trisomie 21 dans lesquelles s’enchaînent parents et spécialistes. Le réalisateur jurassien indique qu’il propose « un voyage immersif » avec des protagonistes de tous âges qui veulent montrer ce qu’ils sont capables de faire. Steven Willemin a été frappé par l’ouverture de ces personnes qui se livrent « avec le cœur » et qui disent avec beaucoup de liberté : « La trisomie, on s’en fout »… ce message d’ouverture est donc à découvrir dès à présent sur les écrans de notre région. /mle