Le carton de Watches and Wonders

L’horlogerie déchaîne les passions sur les bords du Lac Léman. Le salon Watches and Wonders a attiré près de 50’000 visiteurs à Palexpo, à Genève, c’est un record. Le rideau est tombé lundi après plusieurs jours d'agitation. Plus de 50 exposants ont présenté leur savoir-faire et leurs nouveautés dans les allées de la halle genevoise, dont l’entreprise Rudis Sylva, des Bois. Le bilan est très réjouissant, selon Oliver Müller, expert en horlogerie. Ce dernier indique que le rendez-vous genevois a permis aux petites marques de remplir leur carnet de commandes et aux grandes entités de rencontrer les détaillants et la presse, ce qui est « très important » dans ce domaine. Quoiqu’il en soit, Watches and Wonders a permis de « prendre la température des marchés » et a donné « une impulsion positive », d’après Oliver Müller. Après avoir arpenté les allées lémaniques, le spécialiste du domaine ajoute encore qu’en ces temps incertains pour l’horlogerie, « les marques ont été plus prudentes » et n’ont pas proposé de « nouveauté ultra-spectaculaire ». /mle