Trois mâts provisoires sur le site éolien de la Haute-Borne

Trois mâts de mesures provisoires sortiront de terre sur le site éolien de la Haute-Borne. Ces installations prendront place dans le courant du mois de mai. Elles permettront d’analyser les vents et d’identifier les espèces de chauves-souris présentes sur le site. Ces mesures sont prévues par la planification cantonale et doivent compléter les différentes études visant à la réalisation du parc éolien. La procédure a été planifiée en concertation avec les communes concernées et les propriétaires fonciers.

Un premier mât de 99,5 m de haut sera installé de mai 2024 à novembre 2025 à la Haute-Borne. Deux autres de 70 m seront installés de mai 2024 à mai 2025 : l’un au Plain de la Chaive et l’autre sur un pâturage de la commune de Pleigne.





Information à la population

Les personnes souhaitant se renseigner sur le projet pourront notamment le faire le samedi 4 mai sur le site de la SAFED à Delémont. Un stand d’information sera mis en place par la société Parc éolien de la Haute-Borne SA et les représentants des communes-hôtes, à l’occasion de la fête de la Transition de la Nature.

Un point de rencontre sera installé directement sur le site lors des travaux d’édifications des mâts, dans le but de présenter cette mise en place.

Des études environnementales et techniques concernant l’ensemble du site viendront agrémenter les mesures prises par les mâts, pour établir l’état de la faune, de la flore, des sols, des milieux naturels, etc. Une démarche participative permettra aux diverses parties prenantes d’échanger et d’exprimer leurs intérêts. Les résultats de ces études seront partagés lors de cette démarche participative.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel du projet. /comm-jad