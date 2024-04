Une nouvelle manière de collecter les encombrants imaginée dans les Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes veulent modifier leur manière de collecter les encombrants. Le projet « Prox-iti » est en cours d’élaboration. Il s’agit d’un système de collecte de proximité itinérante. Les communes de Saignelégier, du Noirmont et de St-Brais ont initié la démarche en collaboration avec la société chaux-de-fonnière de traitement des déchets Vadec.Le projet a été présenté jeudi dernier lors d’une séance à laquelle ont pris part des représentants de plusieurs communes, de Vadec et de l’Office cantonal de l’environnement. Notons que « Prox-iti » ne s’adresse ni aux Genevez ni à Lajoux qui sont affiliées à la société Celtor à Reconvilier pour le traitement de leurs déchets. Pour l’instant, six des dix villages concernés ont montré de l’intérêt au projet dont la concrétisation est espérée à début 2025.

Déposer ses encombrants dans son village et aussi dans les autres

Plus d’une quarantaine de collectes annuelles sont prévues dans le district. Leur fréquence dépendra de la population et de la position géographie des communes. Par exemple, le ramassage pourrait s’effectuer douze fois par an à Saignelégier, huit fois aux Breuleux et une fois à St-Brais, selon les projections de Vadec. Ces rendez-vous seront ouverts aux habitants de toutes les communes adhérentes au projet. « Plutôt que d’attendre le prochain ramassage de votre village, vous pouvez vous rendre dans celui où la collecte est organisée », indique la présidente du comité de pilotage de la taxe aux sacs des Franches-Montagnes (copil TAS).