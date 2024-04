L’agglo de Delémont veut encourager la mobilité douce

Sensibiliser les jeunes de 4 à 20 ans

L'autre volet du projet concerne la jeunesse. « Les enfants sont les décideurs de demain » explique le maire de Soyhières et membre de l'Agglo Christian Zuber. L'Agglo souhaite éveiller la sensibilité des jeunes pousses du canton aux bienfaits du vélo. « Certaines tendances nous ont poussés à agir, explique Aline Cuomo. On remarque de plus en plus de parents taxis par exemple. On note également que la part d'enfants qui pratiquent le vélo a diminué de quasiment 50% en 20 ans. » C'est pour cette raison que l'Agglo s'est dotée d'une plateforme destinée aux autorités, directions d'école ainsi qu'aux enseignants. On peut y trouver une série de documents en libre accès classés par catégorie d'âge afin d'accompagner les enfants de 4 à 20 ans. « Nous avions cette volonté de créer une seule plateforme avec un ensemble de ressources et de les mettre à disposition des enseignants et enseignantes pour des activités et appréhender cette question de chemin de l'école, » explique le ministre de la formation Martial Courtet. Reste que les enseignants n'auront pas de temps de préparation supplémentaire dédié à cette thématique. « C'est un outil qui permet d'aider des thématiques qui sont déjà traitées. La mobilité fait partie du plan d'étude. Cette plateforme doit leur faciliter le travail » assure le ministre jurassien de la formation.