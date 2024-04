La commune de Haute-Sorne lance un sondage citoyen

L’opinion des habitants de Haute-Sorne sera sollicitée sur diverses thématiques. Un sondage sera lancé afin « d’amplifier la voix de ses citoyens et de sculpter un avenir collectif », annonce la commune mercredi dans un communiqué. Les habitants recevront dans les jours à venir un courrier postal contenant une enquête détaillée. Celle-ci a été réalisée par l’institut de sondage gfs.bern.

Plusieurs thématiques seront abordées dans le sondage, à l’image de la fusion des communes, du bien-être de la population, de la situation pour la jeunesse, de l’énergie et l’eau. « Les résultats doivent contribuer à une meilleure compréhension des opinions et des besoins de la population », précisent les autorités communales. L’objectif de cette démarche est à la fois d’évaluer le climat actuel et de rechercher des pistes d’amélioration.

Le questionnaire est entièrement anonyme et requiert environ quinze minutes pour être rempli. Le délai de réponse est fixé au 5 mai 2024. Un rappel sera envoyé aux personnes n’ayant pas répondu dans ce délai. /comm-edr