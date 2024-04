Un grand rendez-vous pour Silver Dust

Silver Dust va goûter à un événement majeur de la scène metal. Le groupe de musique jurassien annonce mercredi qu'il se produira au Hellfest Le Off à Clisson en France. Le concert du groupe de Lord Campbell est prévu le 25 ou le 26 juin, soit juste avant l’ouverture du festival principal. « Il s’agit d’un des plus grands festivals de metal au monde. C’est génial de se retrouver là. C’est une étape de plus pour le groupe, qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite », a confié à RFJ le leader de Silver Dust Kiki Crétin. /comm-emu