La cabane forestière de Cornol vandalisée

La cabane forestière de la Valletaine à Cornol a été vandalisée. C'est ce qu'annonce la commune dans sa lettre d'information transmise jeudi à ses habitants. Les autorités indiquent que des dégradations ont été constatées sur la cabane. Le maire Gilles Villard a confié à RFJ que la vitre du poêle à bois a été brisée, l'extincteur vidé et la sculpture en bois devant la cabane a été abîmée. Les dégâts, qui s'élèvent à 2500 francs environ, ont été occasionnés entre le 24 et le 28 mars selon la commune qui a porté plainte. Gilles Villard indique également que des contrôles plus fréquents seront effectués pour tenter de prévenir ce genre d'incident à l'avenir. /tna