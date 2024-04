Une nouvelle loi cantonale pour le Contrôle des finances

Le Gouvernement jurassien veut assurer un meilleur Contrôle des finances. L’exécutif annonce ce jeudi mettre en consultation un avant-projet de loi. Le texte a été élaboré suite à une motion déposée en mars 2022 par le député du Centre Serge Beuret. Aujourd’hui, le Contrôle des finances est réglé par plusieurs articles de la loi sur les finances cantonales et du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration. Le texte favorisera une « définition plus précise et détaillée du statut du Contrôle des finances, de son organisation, du champ de sa surveillance et de ses tâches » explique le Gouvernement dans un communiqué. Cette nouvelle loi doit également renforcer l’indépendance du Contrôle des finances, assure l’exécutif qui précise qu’en Suisse, près de la moitié des cantons ont déjà une loi spécifique dédiée à leur propre organe de surveillance des finances. /comm-tna