Le 1er mai interjurassien sous le signe du pouvoir d’achat

Un tournus pas respecté entre Jura et Jura bernois

Le Jura et le Jura bernois se partagent habituellement la manifestation une année sur deux, mais ce n’est pas le cas pour cette édition. Le 1er mai interjurassien 2023 s’était déroulé à Saignelégier et il reste dans le Jura cette année. Il prendra place à Delémont. Le comité d’organisation explique avoir eu la chance de travailler avec l’association du Vilebrequin sur l’ancien site de l’usine de la SAFED. Une opportunité qu’il a décidé de saisir car cette friche représente un « lieu de mémoire » pour les travailleurs. Le cortège qui partira de l’Hôtel de Ville de Delémont finira donc son parcours au Vilebrequin. Thomas Sauvain assure qu’il n’oublie pas le Jura bernois et n’exclut pas d’y retourner dès l’année prochaine./age