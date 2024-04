Les Gourmands du Matin : Sébastien Courtet

Le métier de cuisinier est parfois difficile et exigent, et ceux qui le pratiquent allient le savoir-faire, la patience et la passion. Sébastien Courtet le pratique en enseignant la cuisine et le service en salle à la Fondation rurale interjurassienne à Courtemelon.

Pour lui, la transmission de ce métier est importante. La cuisine nous ramène souvent à des souvenirs d’enfance, et reste un art qui se pratique avec soin et précision.