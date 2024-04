Le FC Coeuve a besoin d’un nouveau vestiaire

Le FC Coeuve a donc monté un projet de nouveaux vestiaires, équipés de douches et proche du terrain cette fois. La problématique n’est pourtant pas nouvelle. « Les joueurs sont habitués à cette situation, mais on a de plus en plus de juniors. Le problème devient réel avec ces juniors et leurs parents », explique Carole Brahier. Des discussions avaient déjà été menées au sein du club avant la pandémie de Covid-19, qui a « tout arrêté ». « On s’est dit que ce n’était pas le bon moment pour continuer. Et puis on a repris ce projet en main en février de l’année passée », détaille la présidente.





Financement du projet

La construction des nouveaux vestiaires est budgétisée à 650'000 francs. « Cela demande un financement important, car le site est retiré du village. Il faut une nouvelle STEP, une installation électrique et des panneaux solaires », explique Carole Brahier. Les membres du club ajoulot ont démarché de nombreuses entreprises ainsi que des privés de la région dans l’espoir d’un soutien financier. Le FC Coeuve a mené une campagne de financement participatif entre début février et fin mars dernier. Ce qui a permis de récolter 42'740 francs en deux mois seulement. Un résultat « magnifique » pour la présidente.