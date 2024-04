Michael Hauser confirmé à la présidence de StarragTornos

Michael Hauser a été réélu à la présidence du conseil d’administration de StarragTornos. Le groupe, actif dans les machines-outils, tenait samedi à Rorschach (SG) sa première assemblée générale depuis la fusion en décembre, entre Tornos, basé à Moutier et Starrag, établi à Rorschacherberg (SG). « Les membres du conseil d’administration Walter Fust, Adrian Stürm, Michael Hauser, Christian Androschin, Bernhard Iseli et Till Fust ont été réélus pour un mandat d’un an », a indiqué le groupe.

François Frôté et Michel Rollier ne se sont pas représentés pour un nouveau mandat. Tous deux avaient été membres du conseil d’administration de Tornos Holding SA durant plus de 20 ans, entre 2002 et 2023. François Frôté en était même le président depuis le début et jusqu'à la fusion.

Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil d’administration, peut-on lire dans le communiqué. Ils ont accepté une distribution de dividendes de 1,25 franc par action provenant des réserves de bénéfices et une distribution de 1,25 franc exonéré d’impôt provenant des réserves issues d’apports de capital (au total 2,50 francs par action).

StarragTornos Group emploie environ 2’000 personnes. Le groupe exploite des sites de vente et de service, de production et de développement en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil ainsi qu’en Chine, en Thaïlande, dans la région de Taiwan et en Inde. /ATS