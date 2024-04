Réclère détient désormais la palme de la sismicité en Suisse

La région de Réclère est devenue l’endroit de Suisse qui tremble le plus. Le Matin Dimanche le révèle dans son édition du jour. Plus d’un millier de séismes ont été enregistrés dans le secteur de la localité ajoulote depuis décembre 2021, selon le Service sismologique suisse. La zone est désormais scrutée de près par les spécialistes. Le journal indique que trois stations d’observation supplémentaires ont été installées à proximité des épicentres, soit dans les villages de Damvant, Grandfontaine et Roche-d’Or. Le Service sismologique suisse a pu localiser deux failles. La première produit les tremblements de terre les plus forts. La seconde est plus active, mais les secousses y sont plus faibles.







Un phénomène susceptible de durer

Le Matin Dimanche rappelle que tout a commencé par un séisme de magnitude 4,1 sur l’échelle de Richter la veille de Noël 2021. De nombreuses secousses se sont ensuite produites dont la plus forte de magnitude 4,3 en mars 2023. Philippe Roth du Service sismologique suisse parle d’un essaim de tremblements de terre. Un phénomène qui peut s’étendre sur une dizaine d’années. Quant à savoir si un séisme plus important pourrait se déclencher, rien ne l’exclut, selon les spécialistes, même s’ils estiment plus probable qu’un tel événement se produise en Valais ou dans la région bâloise. /alr-ATS