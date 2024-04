Une journée pour changer les idées reçues sur les bourgeoisies

Les bourgeoisies se mettront en vitrine dans quelques mois. Une journée sera organisée dans toute la Suisse le 14 septembre pour que ces collectivités locales se fassent mieux connaitre auprès de la population. Cette action figurait samedi à l’ordre du jour de l’assemblée générale du Forum interjurassien des bourgeoisies qui s’est tenue à Porrentruy. « L’objectif est de montrer notre rôle de défense et d’entretien du patrimoine reçu. Il n’y a pas que les forêts, il y a aussi souvent des bâtiments », explique Gaspard Studer.

Le président du Forum interjurassien des bourgeoisies insiste sur l’importance d’enlever cette image de personnes « nanties ». Le responsable souligne que les bourgeois qui reçoivent des avantages financiers sont rares aujourd’hui. Il donne l’exemple de l’entretien des forêts qui devient de plus en plus compliqué. « Il y a des frais d’exploitation, parfois on va perdre de l’argent, surtout avec les problèmes de sécheresse et de bostryche », précise Gaspard Studer. « Nous sommes fiers de défendre notre patrimoine et voulons le faire fructifier plutôt que d’en retirer de l’argent », ajoute-t-il.