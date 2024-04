Basse-Allaine veut éviter les dommages dus au ruissellement

De la boue qui macule les maisons et la chaussée : la commune de Basse-Allaine souhaite l’éviter. Après les événements à Alle ces dernières années, mais aussi à Courfaivre ou Glovelier, les autorités communales ont demandé à un bureau d’ingénieur d’établir une étude préliminaire pour définir les zones à risque. Elles sont au nombre de six à travers les trois villages de la commune ajoulote. On y retrouve des quartiers situés en contrebas de terrains en pente à Buix, Courtemaîche et Montignez. EcoEng s’est basé sur les cas déjà avérés par le passé, ainsi que sur la carte des aléas du ruissellement. Cette fiche du Géoportail indique les zones plus ou moins concernées par ce danger. Enfin, Federico Ferrario, directeur du bureau, a aussi pris en compte les bâtiments et infrastructures qui pourraient être endommagés.

Lors de l’assemblée communale du 22 avril, les citoyens devront se prononcer sur un crédit de 40'000 francs pour approfondir cette étude.

La suite comprendra des modélisations du ruissellement afin d’établir le danger potentiel. EcoEng dressera enfin la liste des mesures à prendre, par exemple, la création d’une digue, d’un bassin de rétention ou d’un trottoir. Mais ces mesures pourraient être plus précises encore avec des aménagements dans des bâtiments pour empêcher l’eau d’y pénétrer.

Quant à la zone de la Vallatte à Buix, qui avait connu un épisode de ruissellement en 2016, ce secteur fait l’objet d’un plan spécial de protection contre les crues. /ncp