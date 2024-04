La gestion du dossier Clair-Logis questionnée

Cette expertise doit mener dans l’idéal, selon elle, à l’élaboration d’une feuille de route pour une gestion saine de ce type de dossier afin d’éviter à l’avenir de nouvelles gestions problématiques. « On veut voir où ça a péché. Le but n’est pas forcément de chercher les coupables, mais d’en tirer les bonnes conclusions pour les futurs projets. On se doit aussi de mener cette démarche par égard pour la population qui, en tant que contribuable, participe à la gestion de ces projets », argument Céline Robert-Charrue Linder. Contacté, le conseiller communal en charge du dossier Patrick Chapuis n'a pas souhaité s'exprimer avant que le Conseil communal n’aborde le sujet lors de sa prochaine réunion prévue ce mardi. /jpi