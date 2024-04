Le Cerneux-Godat sera mis en vente

La séance du Conseil général de Haute-Sorne a été plutôt calme lundi soir. Malgré un long ordre du jour, les 32 députés présents à la Halle des fêtes d’Undervelier ont accepté tous les messages du Conseil communal. Une motion du groupe PS+Verts qui demande de prendre en compte la problématique environnementale dans les projets communaux a quant à elle été refusée par 12 voix contre 11 et 8 abstentions.





La fin des colonies au Cerneux-Godat

Les élus ont accepté sans broncher de donner compétence au Conseil communal pour la vente du bâtiment de la colonie du Cerneux-Godat aux Boix. Ils ont approuvé ce point par 28 voix contre 1 et 2 abstentions. Même si cet établissement a accueilli de nombreux enfants depuis 1958, il devient vieillissant. Il faudrait ainsi « investir massivement pour le remettre aux normes », selon le maire Eric Dobler qui affirme que la commune n’en a pas forcément les moyens. De plus, le déficit structurel annuel s’élève à près de 20'000 francs, selon lui. Le montant plancher de cette vente n’a pas été divulgué, afin qu’un éventuel investisseur puisse faire une proposition plus élevée. La décision de mettre ce bâtiment en vente n’a pas été facile à prendre. Il a fallu mettre l'aspect affectif de côté, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de colonies de vacances, au contraire. Il y a la volonté de la part de la commune de maintenir ces colonies. Elles seront juste délocalisées, selon Eric Dobler.





Rond-point et Plan d’économie à la table des questions orales

Au chapitre des questions orales, le projet de rond-point à l’entrée du village de Glovelier a été abordé. Le député du groupe Haute-Sorne Avenir Patrick Müller a interrogé l’Exécutif sur son avancée. Le conseiller communal Gérard Ruch a rappelé qu’à la suite du concours lancé par la bourgeoisie du village, le projet d’une jeune de la localité a été retenu. Toutefois, tous les ronds-points en sortie d’autoroute appartiennent à l’Office fédéral des routes (OFROU). Il a donc fallu lui présenter un projet concret pour qu’il entame des démarches. La bourgeoisie a ainsi mandaté un bureau d’ingénieur qui a transmis le projet en mars 2023 à l’OFROU. Pour l’heure, aucune réponse claire n’a été transmise par ce dernier. La commune est donc en attente de l’accord de l’OFROU qui est le seul à pouvoir lancer le projet et qui pourrait également participer financièrement à cet ouvrage.

Michel Lando, du groupe UDC, s’est quant à lui présenté à la tribune pour questionner le Conseil communal sur d’éventuels impacts des nouvelles mesures d’économie du canton sur la commune fusionnée. Gérard Ruch a tenu à rassurer l’assemblée en affirmant qu’il n’y aurait pas de conséquences directes, mais qu’il est encore un peu tôt pour se positionner sur certains aspects indirects.

Le nouveau règlement de sécurité locale de la commune mixte de Haute-Sorne a été approuvé à l’unanimité. Le crédit de 1'500'000 francs pour la réalisation d’une conduite de contournement de Glovelier a quant à lui été accepté par 16 voix contre 15 et une abstention. Le groupe PS+Verts s’y est opposé en bloc juste après avoir demandé une courte interruption de séance. Il s’agit du seul point qui a fait débat lundi soir. /lge