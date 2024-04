Le Théâtre du Jura rouvre ses portes à la relève

Les élèves présents bénéficieront cette année d’un étage qui leur sera dédié pour se détendre avec de quoi se divertir et se restaurer au foyer inférieur. Deux booms seront même organisées durant la manifestation : « Pour cette édition, on avait envie de proposer une ambiance de festival, que ce théâtre soit la maison de ces jeunes avec cette "chambre des ados". L’objectif est aussi qu’ils puissent échanger et créer des liens entre eux, ainsi que d’accentuer le côté artiste. Pour nous, c’est un grand festival qui a sa place ici », précise Pablo Jakob Montefusco, chargé des actions culturelles jeunesse au TdJ.

Parmi les autres troupes présentes, celle de l’École de culture générale remet le couvert après sa participation à la première édition il y a deux ans. Les 17 comédiens présenteront une adaptation contemporaine de la tragédie grecque Les enfants de Médée : « C’est un cadeau pour les étudiants d’être associés à une telle institution, cela les valorise. On profite aussi de tout l’aspect logistique et des salles qui sont mises à disposition pour des répétitions, pour nous c’est vraiment du luxe de faire partie de ce festival, qui en plus de cela crée une émulation entre les différentes troupes. Il y a plusieurs filières de l’école qui sont impliquées avec la filière musicale à travers la chorale, il y a les élèves d’arts visuels qui ont conçu la scénographie et ceux de la filière théâtrale qui jouent le spectacle », souligne Nicolas Joray, enseignant de théâtre à l’ECG et co-metteur en scène.