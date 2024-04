De jeunes agriculteurs jurassiens en échange avec le Cameroun

L’agriculture d’aujourd’hui a l’ambition de se renouveler et apporter de nouveaux projets et de nouvelles idées. Une dizaine de jeunes agriculteurs jurassiens et romands en formation se sont rendus il y a une semaine à l’institut supérieur d’agriculture et de gestion d’Obala au Cameroun, afin de créer des projets durables dans les domaines de l’alimentation.

L’idée est initiée par la Fondation Rurale Interjurassienne, et les écoles Agrilogie dans le canton de Vaud, ainsi que l’école d’agriculture de Châteauneuf, en collaboration avec MOVETIA, agence nationale pour la promotion des échanges et de la mobilité au sein du système éducatif.

Aubin Montavon, jeune agriculteur en formation dans le Jura et Pierre-André Odiet, responsable de formation sont justement au Cameroun et décrivent leur travail.