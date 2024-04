Des terrasses, en bonne entente, en vieille ville de Delémont

L’aménagement de terrasses en vieille ville de Delémont se fait dans un esprit de bonne cohabitation. Cinq restaurateurs ont installé un espace extérieur pour la période estivale, soit un de plus que l’année dernière. Ces terrasses occupent une quinzaine de places de parc, ce qui aurait pu faire grincer quelques dents parmi les commerçants d’une zone qui fait débat depuis longtemps en termes d’attractivité. Pour rappel, des voix se sont élevées pour préserver un maximum de places de stationnement pour les voitures, alors que d’autres veulent rendre le lieu entièrement piéton.

Pour ces terrasses, tout le monde semble tirer à la même corde. Le groupement des commerçants de la vieille ville de Delémont se dit favorable, pour soutenir l’attractivité de la zone. Seul bémol pour lui : la temporalité. Avec la météo des derniers jours, aucun client de bistrot n’est dehors et du coup, personne ne peut profiter des places de parc perdues. Les commerçants auraient souhaité que ces terrasses soient aménagées sur une période plus estivale, soit un mois et demi plus tard. Du côté du maire Damien Chappuis, aucune vague : « Les terrasses contribuent à l’attractivité de la vieille ville. Et si les clients viennent s’y asseoir, ils peuvent aussi faire des achats dans les commerces de la place ».





Du côté du processus

Pour aménager une terrasse, les restaurateurs font une demande de permis auprès du Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics, qui est publiée. Ils paient un montant au mètre carré pour l’utilisation de l’espace public. La police locale procède à chaque début de saison au contrôle des normes. La période pour un aménagement extérieur court du 1er avril au 31 octobre. En ce qui concerne le bruit, la musique doit être arrêtée à 22h.

Aujourd’hui, une quinzaine de places de stationnement sont donc occupées par ces terrasses, ce qui est qualifié de « raisonnable ». Les autorités veillent à ce que leur nombre reste suffisant, et ça a toujours été le cas jusqu’à présent. La question se poserait à l’avenir si des restaurateurs supplémentaires venaient à installer une terrasse. Quant aux autres commerces de la vieille ville de Delémont qui souhaitent utiliser l’espace public, ils doivent demander une autorisation à la police locale, pour une courte période. Des demandes qui se font habituellement pour une inauguration, un anniversaire ou un événement spécial. /rch