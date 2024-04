La Nuit des entreprises revient pour une seconde édition

La Nuit des entreprises jurassiennes est de retour. Après le succès de la première édition en 2022, la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ) réorganise l’événement en mode élargi avec une ouverture sur Moutier, le jeudi 12 septembre prochain. Pendant la soirée, le public pourra découvrir 26 entreprises différentes grâce à 13 circuits : 7 se tiendront dans la vallée de Delémont et à Moutier, 4 en Ajoie et 2 aux Franches-Montagnes. Les élèves de 10e et 11e harmos pourront participer l’après-midi. Les tours ont la même composition que ceux proposés en 2022 chaque fois que cela a été possible, ce qui permettra aux participants de la première édition de choisir deux nouvelles entreprises à visiter.

Cette opération vise à rapprocher le grand public du monde des entreprises et susciter des intérêts de la part des jeunes en situation de choisir une voie professionnelle. La CCIJ se réjouit d’associer Moutier à ce projet et de « contribuer ainsi à l’intégration économique de la ville qui rejoindra le canton du Jura le 1er janvier 2026 ».

La Nuit des entreprises est gratuite, mais les personnes souhaitant y prendre part doivent s’inscrire au préalable. Les inscriptions seront ouvertes dès le mois de juin. Retrouvez le nom des entreprises présentées, les différents circuits ainsi que toutes les informations complémentaires sur le site officiel de la manifestation. /comm-jad