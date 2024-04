Le Bibliobus enregistre un nombre record de nouvelles inscriptions

Tout roule pour le Bibliobus. Les lecteurs ont emprunté davantage de livres et médias l’an dernier, une hausse de plus de 2% par rapport à 2022. C’est ce que nous apprend rapport d’activité 2023 de l’institution rendu public ce mardi. Les enfants et les jeunes plébiscitent les bandes dessinées, les mangas et les albums illustrés. Chez les plus grands, les romans les romans policiers ou à suspense mais aussi les livres d’auteurs régionaux ou ayant trait à la nature rencontrent un grand intérêt.

Par ailleurs un nombre record de nouvelles inscriptions a été enregistré l’an dernier. Il y en a eu au total 651 se félicite ce mardi l’Association Bibliobus Jura et Grand Chasseral, qui fonctionne de manière autonome depuis le début de l’année 2024. /comm-ami-tna