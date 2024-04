Une première pour la centrale de biogaz de Courtemelon

La centrale de biogaz de Courtemelon a réussi à couvrir les besoins de l’ensemble des clients qui dépendent d’EDJ, Energie du Jura. Elle est arrivée à ce résultat durant quelques jours pendant le mois d'avril, ce qui constitue une première, indique EDJ ce mardi dans un communiqué. Les clients d’Energie du Jura – dont Régiogaz qui fournit Rossemaison, Courroux, Courtételle et Courrendlin - ont ainsi pu se passer de gaz fossile de l’étranger au bénéfice de biométhane issu d’une production locale et renouvelable.

La centrale de Courtemelon est portée par la société d’agriculteurs Ecobioval Sàrl et permet de remplacer plus de 30% de la consommation annuelle de gaz fossile des clients d’EDJ. L’objectif vise à couvrir l’intégralité des besoins de gaz du canton du Jura d’ici 7 à 10 ans avec l’apport d’autres installations de biogaz. EDJ précise que son fournisseur en amont, la société GVM Gasverbund Mittelland, prépare la mise en place des mesures techniques pour que le biogaz jurassien puisse être transporté vers le reste de la Suisse lorsque la production régionale excèdera la demande. /comm-fco