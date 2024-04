Des découvertes au programme de Tartare de miettes

Tartare de miettes lève le voile sur sa programmation. La 6e édition du festival franc-montagnard se déroulera du 11 au 13 juillet au Cerneux-Godat. Les organisateurs indiquent ce mercredi vouloir, comme d’habitude, faire la part belle aux découvertes et à la scène musicale émergente et alternative. La cuvée 2024 accueillera notamment le duo Heimat et Sami Galbi avec leurs sonorités orientales, mais aussi le quintet Club Plaisir originaire de l’Arc jurassien. Au programme figurent également Cocon Javel (indie pop), Beurre (hard metal), le groupe taignon Dyldo (pop rock), Struktur Struktur ou encore Hyperculte (rock transcendantal).

La billetterie ouvrira le 1er mai à midi sur le site du festival. L’inscription est gratuite et les festivaliers paieront leur ticket à prix libre à l’entrée. Le programme complet est à retrouver ici. /comm-alr