Les opposants à une installation de télécommunication déboutés à Bressaucourt

La construction d’une nouvelle installation de télécommunication peut aller de l’avant à Bressaucourt. Le juge administratif a rejeté le recours de cinq personnes individuelles et d’un collectif qui s'opposaient au projet, selon un communiqué transmis mercredi. Un mât avec des systèmes techniques et de nouvelles antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G doit prendre place près du terrain de football. Le juge s’est fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Il a considéré que « l’installation litigieuse est conforme aux normes de droit supérieur en matière de protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes ». Le projet respecte notamment les valeurs limites fixées dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

Le juge administratif ajoute que « contrairement aux inquiétudes exprimées par les recourants, la présence d’antenne 4G/5G n’est pas susceptible de provoquer des perturbations de l’aviation ». Les griefs relatifs à la validité de la demande du permis du construire ou encore au respect du principe de regroupement des installations de télécommunication ont également été examinés et rejetés par le juge.

Le jugement peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. /comm-alr