Shérif, cowboys et Indiens parlent le patois franc-montagnard

Le thème de la pièce a été choisi au terme d’un processus démocratique. « On a fait des votations et après on a discuté ensemble », raconte Mathieu, 8 ans. Mémoriser les dialogues en patois tout en jouant la comédie n’est pas une mince affaire pour ces apprentis patoisants et acteurs en herbe. « Ça peut être compliqué de retenir le texte et de parler fort parce que certains ont le trac », explique la comédienne de 12 ans Maura. Et même si la pratique du théâtre n’est pas simple, elle a le mérite d’aider les élèves dans leur apprentissage du patois. « Tu arrives à avoir une image du mot et tu le mémorises mieux », témoigne Yannick, du haut de ses 11 ans.

Lors des trois soirées de spectacle, les jeunes acteurs chaufferont les planches avant les passages de la chorale puis de huit comédiens adultes pour une pièce de théâtre en trois actes nommée Lai grôsse Bétige (La grosse Bêtise). /nmy