Vibrer sur la musique, malgré la surdité

Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure fait un pas de plus vers l’inclusion. Il propose pour sa saison 2024-2025 des gilets vibrants. Ceux-ci transmettent les vibrations de la musique à travers des inducteurs, intégrés dans la veste. Ils sont destinés aux personnes sourdes et malentendantes. Une nouvelle approche pour profiter d’un concert, malgré des troubles auditifs, d’après le responsable de l’inclusion du TOBS, Christoph Brunner.

Ces vestes, louées au Sinfionietta de Lausanne, étaient utilisées auparavant pour des jeux vidéo. Dorénavant, elles sont adaptées pour des concerts et autres prestations. Pour l’instant, ces gilets ne sont prévus que pour certains concerts. Une offre qui coûtera environ 1'000 francs par prestation au théâtre, y compris l’intervention d’interprètes en langage des signes ou en langue parlée complétée.

Petit bémol. En cas de besoin d’interprètes pour traduire le récit d’une histoire, le TOBS n’emploie que des interprètes germanophones. Les Francophones sont donc exclus de cette aide, au plus grand désarroi de Christoph Brunner : « Il faut comprendre que dans ce cas, on chercherait quelqu’un de quasiment quadrilingue. Une personne bilingue en langue parlée, mais aussi en langage des signes, qui n’est pas du tout le même en allemand et en français ».

Quoi qu’il en soit, ces vestes ne représentent qu’un pan des mesures d’inclusion du TOBS. Certains concerts sont déjà proposés en langage des signes ou en audiodescription. L’accès est aussi adapté aux spectateurs à mobilité réduite. /ehe