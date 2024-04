Plus que 125 jours à patienter pour la Braderie de Porrentruy

Il reste 125 jours à patienter. La Braderie de Porrentruy revient le dernier week-end d’août, soit du 30 août au 1er septembre. Les contours de la manifestation, qui attire environ 70'000 personnes tous les deux ans, ont été dévoilés vendredi matin. Le canton de Fribourg sera l’hôte d’honneur de cette 39e édition, avec pour l’occasion la venue du contingent des brigadiers, ainsi que la Landwehr. L’Orchestre de musique classique fribourgeois va se produire à plusieurs reprises durant l’événement. De nombreux autres concerts seront offerts aux bradeurs. Même si le programme n’est pas encore totalement ficelé, on peut citer pour les régionaux Phanee de Pool et Intimist, mais aussi les Suisses 77 Bombay Street, ainsi que des Tributes de Abba, de Lenny Kravitz, de France Gall, et des musiques du monde avec un groupe des Balkans. La grande scène se trouvera désormais à la rue Pierre Péquignat, qui, depuis son réaménagement, dispose des réseaux techniques indispensables. Une petite scène pour des DJs et des découvertes musicales sera dressée au niveau de l’école Juventuti afin de mieux répartir les animations.