Un grand huit des records ouvre à Europapark

Les amateurs de sensations fortes attendaient ce jour depuis longtemps… Une nouvelle attraction ouvre ce vendredi à Europapark. Il s’agit de Voltron Nevera, un grand huit qui mesure plus d’un kilomètre. Son ouverture coïncide avec celle du quartier croate dans le célèbre parc situé à Rust, en Allemagne. Cette nouvelle attraction bat plusieurs records, notamment le record du monde de propulsion la plus raide avec 105 degrés. Voltron Nevera bat aussi le record du monde du nombre d’inversions ou encore le record d’Europe du nombre de propulsions. Les responsables du parc se réjouissent de cette nouveauté : « C’est quelque chose qui va augmenter l’attractivité d’Europapark », se félicite Charles Botta, responsable des projets de construction. Ce dernier ajoute qu’une étude de marché a été menée il y a six ou sept ans et que c’était nécessaire de proposer une telle offre.