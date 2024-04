Un mois d’avril animé à Corban

Le village de Corban est particulièrement animé depuis Pâques. Un projet intitulé « Cor’bancs s’émerveillent » a vu le jour dans la localité de la commune de Val Terbi. Initié par quatre mamans, ce parcours de 9km propose aux visiteurs de découvrir douze bancs décorés aux couleurs printanières. Les enfants ont droit à un cadeau après avoir complété le tracé. Le concept a suscité un engouement inattendu, à tel point qu’il a été prolongé jusqu’à mercredi 1er mai. « On ne s’est pas rendu compte qu’il y aurait autant de gens. Nous sommes tellement surprises », explique Christelle Habegger, l’une des initiatrices du projet.





Des participants de tout le canton

Les différents bancs du parcours ont été décorés par des villageois. Chaque groupe a pu laisser libre cours à son imagination puisqu’il fallait uniquement proposer un projet en lien avec le printemps et Pâques. Selon Christelle Habegger, l’objectif était de faire vivre Corban et de provoquer des rencontres entre ses habitants. Après un mois, la satisfaction est de mise puisque le parcours a réuni de nombreux villageois, mais également des habitants de tout le canton et même d’ailleurs en Suisse. Les quatre mamans estiment que plus de 1'000 personnes ont répondu présentes.