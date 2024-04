Une nouvelle association veut stimuler la production jurassienne d’énergies renouvelables

Les producteurs jurassiens d’énergies renouvelables réunis sous une même bannière. L’association aeesuisse Jura, la section cantonale de l’organisation de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, a été fondée il y a deux semaines. Elle compte actuellement une dizaine de membres et a présenté ses orientations ce vendredi à Delémont. L’entité vise une plus grande production jurassienne d’énergies renouvelables pour respecter la loi cantonale sur le climat et les accords de Paris signés par la Suisse visant une sortie des énergies fossiles à l’horizon 2050. Elle se positionne comme une « force de proposition » au niveau politique et veut aussi faciliter les procédures. « On constate un besoin au niveau de la loi sur l’électricité ou de l’aménagement du territoire », indique la présidente de aeesuisse Jura, la conseillère aux Etats jurassienne Mathilde Crevoisier Crelier.





Le virage climatique est une opportunité pour l’économie jurassienne

En 2022, le canton du Jura a consommé 544 gigawatts heure d’électricité. Seuls 23% de cette énergie était renouvelable et produite sur sol jurassien. L’association aeesuisse Jura veut augmenter ce taux et ainsi sécuriser davantage l’approvisionnement énergétique de la région. « Nous voulons mettre en réseau les différents acteurs de l’énergie renouvelable au niveau jurassien dans les domaines du photovoltaïque, de la biomasse ou encore de l’éolien », souligne Mathilde Crevoisier Crelier.