Faire revivre le Club 138, 45 ans après sa naissance

Une fois la surprise passée, Bruno Gedda, DJ Bruno, prend ses quartiers. Celui qui a aujourd’hui 65 ans et mixe toujours dans le sud de la France, là où il réside, se souvient avoir particulièrement apprécié l’accueil des Jurassiens. « J’ai adoré l’ambiance, ce moment où la musique sortait dans tous les styles, j’adorais la nuit, et j’ai adoré le Jura, parce que les gens étaient tous sympas et parce que j’ai vraiment été super bien accueilli ». Il reste trois ans, aux côtés de sa sœur, Catherine Gedda, qui deviendra Catherine Gedda-Meier et s’établira définitivement dans la région.

C’est elle qui apprend que les locaux de l’ancien Club 138 aussi appelé par de nombreux Jurassiens « Le 12 » (du fait de la somme des chiffres 1, 3 et 8) existent toujours malgré la fermeture de la discothèque en 2008. Elle en informe son frère, et les deux décident de se lancer : ils redonneront vie, le temps d’une soirée, au Club 138, ce samedi à 21h. /tbe