L’intérêt marqué des adolescentes pour le numérique

Une perspective qui doit également réjouir les entreprises régionales, dont certaines financent en partie le programme et étaient présentes ce samedi à la division commerciale du CEJEF, pour une journée spéciale s’inscrivant dans le cadre du Coding club des filles. Au fil de cette journée, les entreprises en question ont pu présenter aux jeunes filles et à leurs parents les débouchés qu’elles offraient dans les métiers techniques et informatiques. Des ateliers de robotique et de programmation animés par l’EPFL étaient également au menu. Il semble que ceux-ci, comme le Coding club des filles dans son ensemble ou, de manière plus générale, les autres ateliers techniques ou scientifiques proposés par l’EPFL, portent leurs fruits : « Les étudiantes de l’EPFL jurassiennes parlent de l’impact que ces cours ont eu sur elles dans le choix de branches techniques à l’EPFL », sourit Farnaz Moser. /comm-tbe