Un Clou rouge dans la chaussure delémontaine

Un clou rouge planté en vieille ville de Delémont, devant un immeuble de la rue du 23-Juin, plus exactement au numéro 1. L’objet, 60 kg pour 1 mètre 70, attire l’attention. Il symbolise le prix Clou rouge décerné par l’organisation Patrimoine suisse, qui distingue un édifice qui a été restauré dans les règles de l’art ou qui a fait l’objet d’une mise en valeur particulière.

Le bâtiment en question a été construit entre 1890 et 1900. Il abrite aujourd’hui une boutique, un café et des logements. La restauration est teintée de style « art nouveau » aux touches contemporaines. Mathieu Kottelat, designer, a été la cheville ouvrière des rénovations.

« Le process est assez simple : on prend le bâtiment, on le déshabille de tout ce qu’on ne veut plus, de tout ce qui a été apposé dessus ou dedans au fil des générations. Après, sur la base de ça, on essaie de conserver un maximum en le mélangeant avec un langage plus contemporain pour les éléments qu’on doit ajouter », explique Mathieu Kottelat. « Il n’y avait finalement pas beaucoup de vestiges, mais heureusement des beaux vestiges : des vieilles boiseries, des parquets anciens, une cage d’escalier magnifique », cite-t-il en exemple. Des vestiges qui, s’ils ne sont que relativement peu nombreux, ont tout de même suffi pour obtenir la visite du clou rouge…